Siemens Energy Aktie
|111,20EUR
|2,45EUR
|2,25%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach den neuen Mittelfristzielen von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nun gut 15 Prozent Spielraum für den operativen Ergebniskonsens für das Geschäftsjahr 2028./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111,15 €
|
Abst. Kursziel*:
7,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
11:55
|ROUNDUP/Strom-Boom: Siemens Energy erhöht Mittelfristziel erneut - Aktie hebt ab (dpa-AFX)
|
11:21
|Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand (Financial Times)
|
11:15
|Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Mittelfristziele nach oben geschraubt (finanzen.at)
|
10:43
|Siemens-Energy-Chef: Gaskraftwerke-Bau in Deutschland wird 'Fotofinish' (dpa-AFX)
|
10:28
|COMPANY TALK/Siemens Gamesa verbessert sich nicht linear (Dow Jones)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|111,80
|2,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:18
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|11:04
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:00
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:57
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09:43
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|08:59
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:56
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:54
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:54
|grenke Buy
|Warburg Research
|08:53
|GFT Buy
|Warburg Research
|08:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|08:35
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Enel Buy
|UBS AG
|08:00
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Sixt Buy
|UBS AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets