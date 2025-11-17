Siemens Energy Aktie
|111,60EUR
|1,25EUR
|1,13%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
77,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
111,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-30,72%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
111,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31,00%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
