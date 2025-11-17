LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:35 / GMT



