Siemens Energy Aktie

111,60EUR 1,25EUR 1,13%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 12:23:12

Siemens Energy Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
111,15 € 		Abst. Kursziel*:
-30,72%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
111,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,00%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

12:23 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
10:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
06:19 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 111,80 1,31% Siemens Energy AG

Aktuelle Aktienanalysen

13:26 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:23 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
12:22 AUTO1 Overweight Barclays Capital
12:22 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
12:09 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:58 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
11:54 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:33 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:22 Valeo Neutral UBS AG
11:07 Netflix Kaufen DZ BANK
11:00 Bilfinger Neutral UBS AG
10:46 Santander Buy Deutsche Bank AG
10:43 Energiekontor Buy Warburg Research
10:43 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:42 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
10:41 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
10:40 Nagarro Buy Warburg Research
10:36 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 Richemont Hold Deutsche Bank AG
10:33 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:33 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:29 SUSS MicroTec Buy UBS AG
10:16 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:08 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
10:08 Formycon Outperform RBC Capital Markets
10:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:54 AIR France-KLM Neutral UBS AG
08:53 ASML NV Buy UBS AG
08:47 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
08:42 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
08:19 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
08:01 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 voestalpine Buy UBS AG
07:58 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07:22 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:38 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen