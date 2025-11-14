Siemens Energy Aktie

110,80EUR 2,05EUR 1,89%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

14.11.2025 06:59:48

Siemens Energy Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analystin Supriya Subramanian rechnet am Freitag mit einer positiven Kursreaktion auf die erhöhten mittelfristigen Ziele. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr dürften im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anziehen, so die Expertin am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Sell
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
107,00 € 		Abst. Kursziel*:
-64,49%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
110,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-65,70%
Analyst Name::
Supriya Subramanian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

