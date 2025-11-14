Siemens Energy Aktie
|110,15EUR
|1,40EUR
|1,29%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragslage im vierten Geschäftsquartal sei stark gewesen, schrieb Colin Moody am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Die Prognoseerhöhung für 2028 bedeute Spielraum für den operativen Ergebniskonsens im mittleren Zehn-Prozent-Bereich./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
107,00 €
|
Abst. Kursziel*:
21,50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
110,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,02%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
