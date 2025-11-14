Siemens Energy Aktie
|110,80EUR
|2,05EUR
|1,89%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2028 seien "voll aufgeladen", schrieb Lucas Ferhani am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Sie versprächen deutlich dynamischeres Wachstum bei höheren Margen und sorgten für etwa 20 Prozent Spielraum für Markterwartungen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
134,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
107,00 €
|
Abst. Kursziel*:
25,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,94%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Siemens Energy erhöht nach Gewinnsprung Mittelfristziele erneut (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Siemens Energy wird profitabler und zahlt wieder eine Dividende (Dow Jones)
|
13.11.25
|Siemens Energy erhöht nach Gewinnsprung Mittelfristziele erneut (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25