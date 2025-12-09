NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Es sei kein Zufall, dass die Ankündigung kurz nach dem jüngsten öffentlichen Druck einer Gruppe institutioneller Anleger erfolgt, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Brief an die Aktionäre sei nicht, was passieren wird, sondern dass etwas passieren wird./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



