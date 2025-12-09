Delivery Hero Aktie

20,59EUR 1,33EUR 6,91%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 20:52:49

Delivery Hero Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Es sei kein Zufall, dass die Ankündigung kurz nach dem jüngsten öffentlichen Druck einer Gruppe institutioneller Anleger erfolgt, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Brief an die Aktionäre sei nicht, was passieren wird, sondern dass etwas passieren wird./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,86 € 		Abst. Kursziel*:
77,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70,96%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten