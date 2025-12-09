Delivery Hero Aktie
|19,17EUR
|-0,10EUR
|-0,49%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Wolfgang Specht begründete das niedrigere Kursziel mit Investitionen des Essenslieferanten zur Sicherung von Marktanteilen. Diese zögen niedrigere Schätzungen nach sich, hieß es am Montagabend./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,35 €
|
Abst. Kursziel*:
60,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,75%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|19,26
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital