11.12.2025 17:59:23
Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus
Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,65 Prozent stärker bei 29 925,94 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,598 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,032 Prozent auf 29 723,24 Punkte an der Kurstafel, nach 29 732,65 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29 991,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 603,88 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,594 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der MDAX bei 29 204,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 146,41 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 26 929,05 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16,36 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 4,51 Prozent auf 21,08 EUR), Ströer SE (+ 3,86 Prozent auf 36,35 EUR), Fraport (+ 3,81 Prozent auf 70,85 EUR), TRATON (+ 3,59 Prozent auf 30,02 EUR) und Evonik (+ 3,35 Prozent auf 13,26 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-6,63 Prozent auf 40,00 EUR), Delivery Hero (-5,34 Prozent auf 21,44 EUR), Sartorius vz (-1,79 Prozent auf 247,50 EUR), CTS Eventim (-1,77 Prozent auf 77,80 EUR) und HENSOLDT (-1,66 Prozent auf 71,30 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 803 924 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,072 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 4,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 17,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,60
|0,46%
|Carl Zeiss Meditec AG
|40,20
|0,30%
|CTS Eventim
|78,25
|0,45%
|Delivery Hero
|21,40
|0,09%
|Evonik AG
|13,28
|0,30%
|Fraport AG
|70,95
|0,21%
|HENSOLDT
|71,30
|0,21%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,64
|0,30%
|PUMA SE
|21,18
|0,76%
|RTL
|32,45
|0,31%
|Sartorius AG Vz.
|247,70
|0,24%
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,40
|0,14%
|thyssenkrupp AG
|9,13
|0,62%
|TRATON
|30,08
|0,40%
|TUI AG
|8,18
|0,15%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 920,08
|0,63%
