Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 11.12.2025 17:59:23

Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,65 Prozent stärker bei 29 925,94 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,598 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,032 Prozent auf 29 723,24 Punkte an der Kurstafel, nach 29 732,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29 991,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 603,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,594 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der MDAX bei 29 204,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 146,41 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 26 929,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16,36 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 4,51 Prozent auf 21,08 EUR), Ströer SE (+ 3,86 Prozent auf 36,35 EUR), Fraport (+ 3,81 Prozent auf 70,85 EUR), TRATON (+ 3,59 Prozent auf 30,02 EUR) und Evonik (+ 3,35 Prozent auf 13,26 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-6,63 Prozent auf 40,00 EUR), Delivery Hero (-5,34 Prozent auf 21,44 EUR), Sartorius vz (-1,79 Prozent auf 247,50 EUR), CTS Eventim (-1,77 Prozent auf 77,80 EUR) und HENSOLDT (-1,66 Prozent auf 71,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 803 924 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,072 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 4,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 17,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen

11.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,60 0,46% Aroundtown SA
Carl Zeiss Meditec AG 40,20 0,30% Carl Zeiss Meditec AG
CTS Eventim 78,25 0,45% CTS Eventim
Delivery Hero 21,40 0,09% Delivery Hero
Evonik AG 13,28 0,30% Evonik AG
Fraport AG 70,95 0,21% Fraport AG
HENSOLDT 71,30 0,21% HENSOLDT
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,64 0,30% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 21,18 0,76% PUMA SE
RTL 32,45 0,31% RTL
Sartorius AG Vz. 247,70 0,24% Sartorius AG Vz.
Ströer SE & Co. KGaA 36,40 0,14% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 9,13 0,62% thyssenkrupp AG
TRATON 30,08 0,40% TRATON
TUI AG 8,18 0,15% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 920,08 0,63%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen