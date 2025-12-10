Delivery Hero Aktie
|22,20EUR
|1,61EUR
|7,82%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Neutral
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von Geschäftsbereichen an direkte Konkurrenten in wichtigen Märkten erschweren könnten. Das habe der gescheiterte Versuch von Uber für Deliverys Taiwan-Geschäft erst im März gezeigt./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Citigroup Corp.
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,41%
|
Analyst Name::
Monique Pollard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
10:54
|AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero erholen sich weiter - Fokus auf Wertsteigerung (dpa-AFX)
|
09:33
|ROUNDUP/Delivery Hero: Verkauf von Unternehmensteile möglich - Aktien gefragt (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
08:57
|AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero erholen sich weiter - Fokus auf Wertsteigerung (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Delivery Hero stellt in Aktionärsbrief strategische Maßnahmen in Aussicht (Dow Jones)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|21,96
|6,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:42
|PORR buy
|Warburg Research
|12:29
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:18
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Mutares Buy
|Warburg Research
|11:11
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:11
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|11:03
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Polytec buy
|Warburg Research
|10:40
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10:39
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:37
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09:13
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|09:02
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:47
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:45
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08:34
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08:33
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08:33
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:31
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:31
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:39
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:38
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.