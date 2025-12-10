Delivery Hero Aktie

22,20EUR 1,61EUR 7,82%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

10.12.2025 11:08:33

Delivery Hero Neutral

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von Geschäftsbereichen an direkte Konkurrenten in wichtigen Märkten erschweren könnten. Das habe der gescheiterte Versuch von Uber für Deliverys Taiwan-Geschäft erst im März gezeigt./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Citigroup Corp. 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,17 € 		Abst. Kursziel*:
-10,25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,41%
Analyst Name::
Monique Pollard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:08 Delivery Hero Neutral Citigroup Corp.
09.12.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
