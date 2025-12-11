RENK Aktie
Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 29 683,95 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 348,598 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,032 Prozent tiefer bei 29 723,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 732,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 787,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 640,08 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 0,220 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 204,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 146,41 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 26 929,05 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Fraport (+ 2,86 Prozent auf 70,20 EUR), Nordex (+ 2,39 Prozent auf 29,18 EUR), Ströer SE (+ 2,14 Prozent auf 35,75 EUR), Gerresheimer (+ 2,04 Prozent auf 26,02 EUR) und TRATON (+ 2,00 Prozent auf 29,56 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-6,53 Prozent auf 21,17 EUR), Sartorius vz (-2,30 Prozent auf 246,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,96 Prozent auf 42,00 EUR), RENK (-1,63 Prozent auf 55,08 EUR) und CTS Eventim (-1,58 Prozent auf 77,95 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 636 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,072 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 4,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,04 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Analysen zu RENKmehr Analysen
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
