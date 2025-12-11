Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 11.12.2025 13:35:38

Delivery Hero-Aktie fällt nach Citi-Verkaufsempfehlung deutlich

Delivery Hero-Aktie fällt nach Citi-Verkaufsempfehlung deutlich

Die jüngste Erholungsrally von Delivery Hero ist am Donnerstag von einer Verkaufsempfehlung ausgebremst worden.

Die Aktien des Essenslieferanten verloren via XETRA zuletzt 6,84 Prozent auf 21,10 Euro. Vom Jahrestief Mitte November waren sie zuletzt um 45 Prozent nach oben gerannt.

Dabei wurde vor allem auf mögliche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen spekuliert, mit denen Werte freigesetzt werden könnten. Darauf ging Analystin Monique Pollard von der Citigroup im Rahmen des Ausblicks auf 2026 für Europas Internetbranche nicht ein.

Pollard reagierte aber auf zunehmenden Konkurrenzdruck für Delivery Hero in der MENA-Region (Nahost/Nordafrika) mit einer weiteren Senkung ihrer Ergebnisprognosen, nachdem sie sie bereits nach dem dritten Quartal eingestampft hatte.

Sie rät nun beim unveränderten Kursziel von 19 Euro zum Verkauf. Neu ist der harte Wettbewerb in der MENA-Region für den Markt nicht. Zuletzt schien sich allerdings eine Stabilisierung abzuzeichnen.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Delivery Hero-Aktie von Cantor-Studie belastet - Rekordtief rückt näher

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten