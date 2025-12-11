Delivery Hero Aktie
Delivery Hero-Aktie fällt nach Citi-Verkaufsempfehlung deutlich
Die Aktien des Essenslieferanten verloren via XETRA zuletzt 6,84 Prozent auf 21,10 Euro. Vom Jahrestief Mitte November waren sie zuletzt um 45 Prozent nach oben gerannt.
Dabei wurde vor allem auf mögliche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen spekuliert, mit denen Werte freigesetzt werden könnten. Darauf ging Analystin Monique Pollard von der Citigroup im Rahmen des Ausblicks auf 2026 für Europas Internetbranche nicht ein.
Pollard reagierte aber auf zunehmenden Konkurrenzdruck für Delivery Hero in der MENA-Region (Nahost/Nordafrika) mit einer weiteren Senkung ihrer Ergebnisprognosen, nachdem sie sie bereits nach dem dritten Quartal eingestampft hatte.
Sie rät nun beim unveränderten Kursziel von 19 Euro zum Verkauf. Neu ist der harte Wettbewerb in der MENA-Region für den Markt nicht. Zuletzt schien sich allerdings eine Stabilisierung abzuzeichnen.
