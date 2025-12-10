Delivery Hero Aktie
|22,67EUR
|2,08EUR
|10,10%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die aus dem Brief an die Aktionäre zu entnehmenden Pläne des Essenslieferanten erhöhten die Wahrscheinlichkeit positiver Kurstreiber in den kommenden Monaten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22,00 €
|
Abst. Kursziel*:
73,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,06%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|22,22
|7,92%
