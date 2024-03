Delivery Hero-Aktie im Plus: Delivery Hero will Wandelanleihen im Millionenwert zurückkaufen

Ziel sei es, die Finanzierungskosten zu senken, kündigte der Lieferdienst in Berlin an. Mit dem Geld sollen Teile der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 und 2026 vorzeitig abgelöst werden. Details würden zu einem späteren Zeitpunkt verkündet, erklärte Delivery Hero

Abhängig von der Dynamik und dem Ergebnis des Rückkaufs soll der verbleibende Betrag aus der zusätzlichen Kreditlinie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werde. Das kann auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen bedeuten.

Delivery Hero kündigte ferner an, die bestehenden Kreditlinien über 813 Millionen Dollar und 300 Millionen Euro zu den eigenen Gunsten zu verändern und ihre Laufzeit von August 2027 auf Dezember 2029 zu verlängern.

Delivery Hero-Aktien steigen - Bernstein: "Überwältigend positiv"

Die Beschaffung neuer Liquidität durch Delivery Hero ist am Montag an der Börse gut angekommen. Via XETRA gewinnen die Papiere zeitweise 4,03 Prozent auf 22,98 Euro im Vergleich zum letzten Kurs am Freitag.

Damit könnten sie die 50-Tage-Linie als mittelfristigen Trendindikator bei 22,24 Euro hinter sich lassen, an der sie zuletzt wiederholt abgeprallt waren.

Analyst William Woods von Bernstein wertete die Neufinanzierung des Essenslieferanten als "überwältigend positiven Schritt". Mit diesem verringere das Unternehmen die Sorgen am Markt um die Liquidität.

Das Management habe sich zuletzt zwar zuversichtlich gezeigt, alle fällig werdenden Verbindlichkeiten aus dem organischen Free Cashflow begleichen zu können; dies wäre nach Ansicht von Woods aber "eng" geworden.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)