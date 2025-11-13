Delivery Hero Aktie
|18,12EUR
|-0,42EUR
|-2,24%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sei von einer weiteren Verlangsamung des Wachstums in Asien geprägt gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Geschäftsjahr sei aber bestätigt worden, während sich der Essenslieferdienst optimistisch zum Auftragswachstum in Korea geäußert habe. 2026 zeichneten sich derweil aber weitere Investitionen ab./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
18,13 €
|
Abst. Kursziel*:
109,66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
109,77%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
