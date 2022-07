Delivery Hero-Aktie schnellt zweistellig hoch: Delivery Hero wird für Margenprognose 2022 etwas optimistischer

Das im MDAX notierte Unternehmen rechnet für 2022 (ohne Einbeziehung der Übernahme der spanischen Glovo) nun mit einer bereinigten EBITDA/GMV-Marge in der Bandbreite von minus 0,9 bis minus 1,0 Prozent. Zuvor hatte der Konzern hier noch einen Wert zwischen minus 1 und minus 1,2 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Schätzungen für den Bruttowarenwert (GMV) und den Umsatz 2022 hat Delivery Hero laut der Mitteilung aber gesenkt. Beim GMV sieht die Gesellschaft nun 41 bis 43 (zuvor: 44 bis 45) Milliarden Euro für die Gruppe (ohne Glovo). Der Gesamtumsatz der Segmente soll nun bei 9 bis 9,5 (zuvor: 9,5 bis 10,5) Milliarden Euro liegen.

Basierend auf vorläufigen Zahlen stieg der Bruttowarenwert (GMV) von Delivery Hero im zweiten Quartal um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 9,9 Milliarden Euro und im ersten Halbjahr um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtumsatz der Segmente wuchs im zweiten Quartal den weiteren Angaben zufolge um 38 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Die gesamte Gruppe verbesserte die vorläufige bereinigte EBITDA/GMV-Marge im ersten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte auf minus 1,6 Prozent und im zweiten Quartal um 1,0 Prozentpunkte auf 1,4 Prozent, wobei Mai und Juni laut Delivery Hero an der Gewinnschwelle lagen.

Delivery Hero will Wandelschuldverschreibung teilweise zurückkaufen

Delivery Hero will eine ausstehende Wandelschuldverschreibung im Nominalwert von bis zu 85 Millionen Euro teilweise zurückkaufen. Die Transaktion betreffe den ausstehenden Kapitalbetrag der im Januar 2024 fälligen Wandelanleihen, die man in den kommenden Monaten zurückkaufen könnte, teilte der MDAX-Konzern mit. Der Rückkauf, der möglicherweise bereits am Berichtstag beginne, könnte im Rahmen von Over-the-Counter Transaktionen durchgeführt werden und ende voraussichtlich am 30. September 2022.

Der Rückkauf könne laut Delivery Hero jederzeit beendet, verlängert, ausgesetzt und auch wieder aufgenommen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine weiteren Rückkäufe geplant.

Neue Prognosen lassen Delivery Hero-Aktie anziehen

Halbjahreszahlen und neue Prognosen von Delivery Hero für das laufende Jahr haben an der Börse eine Kurs-Rally der Aktien ausgelöst. Sie schnellten via XETRA zeitweise um mehr als 20 Prozent nach oben auf fast 50 Euro, erreichten den höchsten Stand seit Anfang März und setzten damit die leichte Erholung der vergangenen Wochen dynamisch fort. Später gewinnen sie zeitweise noch 13,95 Prozent auf 47,12 Euro. Zum Jahresbeginn hatten die Anteilsscheine noch an die 100 Euro gekostet. Im Ausverkauf der Aktie von Ende 2021 bis in den Mai dieses Jahres hatten Experten immer wieder auf die mangelhafte Profitabilität des Unternehmens hingewiesen.

Im Fahrwasser von Delivery Hero gewannen vor dem Wochenende auch HelloFresh via XETRA zeitweise 4,51 Prozent auf 26,90 Euro.

JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Wie erwartet litten die Essenslieferanten schwer unter knapperen Budgets der Verbraucher, schrieb Analyst Marcus Diebel am Freitag in einer ersten Reaktion auf schwache Quartalsergebnisse und die wie bereits bei Deliveroo gekappte Prognose für den Bruttowarenwert (GMV). Diebel attestierte den Deutschen aber eine starke Entwicklung bei der Profitabilität. Er rechnet mit um mindestens 15 Prozent steigenden Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) für 2022.

