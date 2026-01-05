MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Um 09:12 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,93 Prozent auf 31 269,30 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 368,651 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,583 Prozent auf 31 160,30 Punkte an der Kurstafel, nach 30 979,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 270,59 Punkte, das Tagestief hingegen 31 160,30 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 29 696,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 936,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 25 500,40 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 5,82 Prozent auf 80,85 EUR), RENK (+ 5,11 Prozent auf 58,40 EUR), AIXTRON SE (+ 4,49 Prozent auf 20,47 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,31 Prozent auf 71,70 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,88 Prozent auf 67,95 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Talanx (-2,05 Prozent auf 110,00 EUR), TeamViewer (-1,35 Prozent auf 5,83 EUR), TUI (-1,30 Prozent auf 8,95 EUR), United Internet (-0,78 Prozent auf 28,00 EUR) und Delivery Hero (-0,61 Prozent auf 22,68 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 423 364 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,740 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

