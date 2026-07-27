SpaceX Aktie
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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX nach der Absolvierung des 13. Testfluges der Riesen-Rakete Starship auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned sprach in einer am Montag vorliegenden Einschätzung von einem alles in allem großen Erfolg, auch wenn es ein Problem mit dem Booster gegeben habe. Am wichtigsten sei, dass die zweite Stufe des Raumtransportsystems erfolgreich gelandet sei, ohne dass der Hitzeschild nennenswerte Schäden davongetragen habe./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 10:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 10:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 239,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 115,07
|
Abst. Kursziel*:
107,70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 110,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
116,04%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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