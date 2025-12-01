Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Einstufung im Blick 01.12.2025 09:39:07

Deutsche Bank AG beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Hold

Deutsche Bank AG-Analyst Thomas Rothäusler hat eine umfassende Analyse des Vonovia SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 25,91 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 8,07 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189 857 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 11,6 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Vonovia SE voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

