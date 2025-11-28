Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
28.11.2025 17:59:10
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus
Letztendlich erhöhte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 23 841,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 711,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23 881,00 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 242,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 24 050,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19 432,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,22 Prozent auf 230,50 EUR), Infineon (+ 1,74 Prozent auf 36,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,23 Prozent auf 98,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,84 Prozent auf 27,76 EUR) und Siemens Energy (+ 0,79 Prozent auf 115,30 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,21 Prozent auf 1 480,50 EUR), Daimler Truck (-1,54 Prozent auf 36,47 EUR), QIAGEN (-0,77 Prozent auf 41,13 EUR), Continental (-0,65 Prozent auf 64,54 EUR) und Vonovia SE (-0,50 Prozent auf 26,12 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 767 948 Aktien gehandelt. Mit 235,346 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 5,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
