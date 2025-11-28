Börse Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Am Freitag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,25 Prozent höher bei 23 828,25 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,047 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,054 Prozent stärker bei 23 780,75 Punkten in den Handel, nach 23 767,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 883,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 720,56 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24 278,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 039,92 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, bei 19 425,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 18,99 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,22 Prozent auf 230,50 EUR), Infineon (+ 1,74 Prozent auf 36,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,23 Prozent auf 98,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,84 Prozent auf 27,76 EUR) und Siemens Energy (+ 0,79 Prozent auf 115,30 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,21 Prozent auf 1 480,50 EUR), Daimler Truck (-1,54 Prozent auf 36,47 EUR), QIAGEN (-0,77 Prozent auf 41,13 EUR), Continental (-0,65 Prozent auf 64,54 EUR) und Vonovia SE (-0,50 Prozent auf 26,12 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 767 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 235,346 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at