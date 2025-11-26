DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 5 Jahren gekostet

Am 26.11.2020 wurde das Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Vonovia SE-Papier an diesem Tag 49,13 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,035 Vonovia SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 52,86 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 25.11.2025 auf 25,97 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,14 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Vonovia SE einen Börsenwert von 22,14 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

