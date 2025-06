Deutsche Bank AG gibt BMW-Aktie Buy

Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Vor der Automesse IAA im September wolle der Autobauer bei einer Investoren- und Analystenveranstaltung Mitte Juli seine "Neue Klasse" genannte Familie vollelektrischer Fahrzeuge vorstellen, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Diese sei von entscheidender Bedeutung für eine weitere Stärkung der Unternehmensstellung im westlichen Elektroautomarkt und werde hoffentlich auch in China für Besserung sorgen. Im Fokus der Veranstaltung dürften eher technologische als finanzielle Aspekte stehen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 74,38 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,28 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 282 367 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2025 0,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.