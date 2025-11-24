Deutsche Telekom hat weitere Aktien zurückgekauft - Aktie tiefer

• Aktienrückkaufprogramm angekündigt• Deutsche Telekom hat weitere Aktien erworben• Aktie in diesem Jahr mit schwacher Performance

Deutsche Telekom kauft Aktien zurück

Am 1. Oktober hat die Deutsche Telekom ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Im Zuge dessen wurden im Zeitraum vom 17. November bis einschließlich 21. November 2025 insgesamt 1.876.373 Aktien des Telekomkonzerns erworben.

Am 17. November wurden 378.909 Aktien zu einem täglich gewichteten Durchschnittskurs von 27,1805 Euro für einen Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten von 10.298.936 Euro zurückgekauft. Am 18. November waren es 383.043 Aktien zu einem täglich gewichteten Durchschnittskurs von 26,8871, was einen Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten von 10.298.915 Euro bedeutet. Am 19. November kaufte die Deutsche Telekom weitere 378.824 Aktien zu einem täglich gewichteten Durchschnittskurs von 27,1866 Euro (Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten: 10.298.937 Euro) zurück. Am 20. November wurden weitere 375.828 Anteilsscheine zu einem täglich gewichteten Durchschnittskurs von 27,4033 Euro für einen für einen Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten von 10.298.921 Euro und am 21. November 359.769 Papiere mit einem täglich gewichteten Durchschnittskurs von 27,5546 und einem Gesamtpreis von 9.913.291 Euro zurückgekauft.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Oktober bis einschließlich 21. November 2025 gekauften Anteilsscheine beläuft sich laut Deutsche Telekom damit auf 13.099.907 Aktien.

Deutsche Telekom-Aktie im Fokus

Die Deutsche Telekom-Aktie verlor zum Wochenstart im XETRA-Handel schlussendlich 1,52 Prozent auf 27,20 Euro. Seit Jahresbeginn ging es für Anteilsscheine um 4,4 Prozent abwärts (Stand: Schlusskurs vom 21.11.2025). Von ihrem 52-Wochen-Tief Anfang des Monats konnte sich die Deutsche Telekom-Aktie in den letzten Wochen jedoch etwas erholen.

