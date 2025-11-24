Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|DAX-Entwicklung
|
24.11.2025 15:59:19
Börse Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag
Am Montag notiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,59 Prozent höher bei 23 227,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,995 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,816 Prozent auf 23 280,32 Punkte an der Kurstafel, nach 23 091,87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 23 392,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 149,70 Punkten.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Der DAX wies vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Wert von 24 239,89 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 24 363,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, notierte der DAX bei 19 322,59 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,99 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 11,44 Prozent auf 30,74 EUR), Siemens Energy (+ 4,76 Prozent auf 105,60 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 32,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,58 Prozent auf 43,68 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,55 Prozent auf 41,17 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-3,16 Prozent auf 1 471,50 EUR), Deutsche Börse (-1,10 Prozent auf 216,50 EUR), Airbus SE (-0,81 Prozent auf 201,00 EUR), Symrise (-0,79 Prozent auf 70,28 EUR) und Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 092 256 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 233,411 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Index weist die BASF-Aktie mit 5,20 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
