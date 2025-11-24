Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 23 218,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 147,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 393,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 24 204,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Wert von 24 356,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, notierte der LUS-DAX bei 19 361,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,30 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 11,44 Prozent auf 30,74 EUR), Siemens Energy (+ 4,76 Prozent auf 105,60 EUR), Infineon (+ 2,65) Prozent auf 32,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,58 Prozent auf 43,68 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,55 Prozent auf 41,17 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-3,16 Prozent auf 1 471,50 EUR), Deutsche Börse (-1,10 Prozent auf 216,50 EUR), Airbus SE (-0,81 Prozent auf 201,00 EUR), Symrise (-0,79 Prozent auf 70,28 EUR) und Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 092 256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 Prozent an der Spitze im Index.

