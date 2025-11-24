Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Analystenmeinung
|
24.11.2025 09:31:38
Siemens-Aktie jedoch höher: Kursziel reduziert, "Buy"-Rating bleibt bestehen
Siemens dürfte seinen Anteil an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers bis zur direkten Ausgliederung voraussichtlich unter 60 reduzieren und damit den Weg für einen fokussierten Industriekonzern mit einer einzigartigen KI-Industrieplattform ebnen, schrieb Rizk Maidi in seiner Einschätzung vom Freitag. Das mittelfristige Umsatzwachstum dürfte das der Konkurrenz übertreffen. Nach 2026 erwartet Maidi ein Ergebniswachstum (EPS) im prozentual zweistelligen Bereich. Bis 2030 dürfte Software rund 50 Prozent des Umsatzes der Sparte Difital Industries (DI) ausmachen. Der Experte senkte aber seine Gewinnprognosen und das - Kursziel, um Wechselkurseffekten, den Kosten für die Integration von Zukäufen und höheren Ausgaben Rechnung zu tragen. Siemens bleibe eine Kernanlage im Industriebereich.
Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,07 Prozent auf 221,50 Euro.
