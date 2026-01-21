Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
21.01.2026 02:05:00
Did Amazon Just Enter the Chatbot Wars?
Amazon (NASDAQ: AMZN) is a company that has been utilizing artificial intelligence (AI) for years, and it has plenty of room to further enhance its products and services with AI in the future. It hasn't, however, been a particularly hot buy with AI investors recently (its stock is up just 8% in the past year), perhaps due to the lack of a compelling AI product or service.That could, however, be changing. The company recently unveiled a new website for its Alexa+ assistant, which may put it in direct competition against OpenAI's ChatGPT and other chatbots.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Amazon
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
