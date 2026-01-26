Amazon Aktie

201,15EUR -1,20EUR -0,59%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

26.01.2026 13:57:15

Amazon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Für Amazon könnte 2026 ein Durchbruchsjahr mit Blick auf die Kapazitätserweiterung werden. Hier seien sowohl die Anlegerstimmung als auch seine Erwartungen für die Entwicklung der Schätzungen nach den Zahlen positiv./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 239,16 		Abst. Kursziel*:
25,44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 238,46 		Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

