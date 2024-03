Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter

Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstag kaum verändert.

Um 15:42 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,15 Prozent auf 4 368,15 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent tiefer bei 4 369,43 Punkten in den Handel, nach 4 374,75 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 379,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 363,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.02.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 276,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 074,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 740,64 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,75 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 420,04 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 3,19 Prozent auf 39,33 GBP), BASF (+ 2,60 Prozent auf 50,28 EUR), TotalEnergies (+ 2,42 Prozent auf 64,24 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,79 Prozent auf 166,13 EUR) und UniCredit (+ 1,75 Prozent auf 33,76 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-6,87 Prozent auf 171,00 EUR), Reckitt Benckiser (-4,46 Prozent auf 43,71 GBP), Glencore (-2,01 Prozent auf 4,14 GBP), Richemont (-1,87 Prozent auf 139,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,61 Prozent auf 41,62 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 8 933 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 540,443 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Santander-Aktie weist mit 5,91 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index weist die HSBC-Aktie mit 10,30 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

