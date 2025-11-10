Novo Nordisk Aktie
|39,72EUR
|0,34EUR
|0,85%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 333 auf 313 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Drittquartalszahlen unterhalb der Markterwartungen hätten die Dringlichkeit des vom Pharmakonzern jüngst angekündigten Kostensenkungsprogramms bestätigt, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:52 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Halten
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
39,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
291,20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
