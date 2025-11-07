NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Zuvor hatte sich der Pharmakonzern mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für Abnehmmittel geeinigt, im Gegenzug für eine Aufnahme ins staatliche Medicare-Programm. Das biete langfristig viel Potenzial wegen der Kostenerstattungen durch Medicare, schrieb Richard Vosser am Donnerstagabend. Die niedrigeren Preise dürften 2026 aber erst einmal etwas Wachstum kosten./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:14 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.