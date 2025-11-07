Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für GLP-1-Medikamente im Gegenzug für die Aufnahme der Mittel in das Medicare Part D-Programm mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. An der Börse könnte nun erst einmal mit begrenztem Wachstum 2026 gerechnet werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Die Medicare-Abdeckung könnte aber eine Milliardenchance sein für die Branche./mis/ag
