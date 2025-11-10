Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk am Freitag mit einem Kursziel von 315 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Zuvor hatte sich der Pharmakonzern mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für Abnehmmittel geeinigt, im Gegenzug für eine Aufnahme ins staatliche Medicare-Programm. Die Vereinbarung sei letztendlich ein Signal dafür, dass die Preise stärker und schneller als erwartet sinken werden, auch wenn dies möglicherweise durch höhere Volumina wegen der Ausweitung von Medicare und Barzahlungen ausgeglichen werde, schrieb Matthew Weston./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
