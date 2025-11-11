Novo Nordisk Aktie
|40,40EUR
|0,78EUR
|1,97%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Dänen hätten auf dem wichtigen US-Markt im Wochenvergleich zuletzt bei den Verschreibungszahlen für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduzierung etwas stärker zugelegt als der US-Kontrahent Eli Lilly, schrieb Matthew Weston am Montag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
315,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
294,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-