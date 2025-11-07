Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Attraktivere GLP-1-Preise bei Übergewicht und Diabetes schafften Raum für eine Marktexpansion und höhere Markteintrittsbarrieren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
540,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
306,95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|07:50
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|40,17
|0,15%
