HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 425 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Preis-Deal zu Wegovy mit der US-Regierung sorge für Klarheit und sei ein erster wichtiger Schritt, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend./rob/mis/ag



