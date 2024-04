Dienstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Der DAX verlor am Dienstag an Wert.

Der DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,08 Prozent auf 17 921,95 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,808 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,009 Prozent stärker bei 18 119,93 Punkten in den Handel, nach 18 118,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 17 920,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 153,69 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 492,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wurde der DAX mit 16 972,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, lag der DAX bei 15 922,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,94 Prozent auf 27,18 EUR), Commerzbank (+ 1,60 Prozent auf 13,96 EUR), Henkel vz (+ 1,17 Prozent auf 74,46 EUR), Fresenius SE (+ 1,05 Prozent auf 27,97 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,93 Prozent auf 39,26 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,15 Prozent auf 70,94 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,64 Prozent auf 115,15 EUR), Porsche (-4,10 Prozent auf 83,70 EUR), BMW (-4,07 Prozent auf 102,45 EUR) und Daimler Truck (-3,91 Prozent auf 42,31 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 11 202 166 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,097 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,65 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at