Dienstagshandel in New York: Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,72 Prozent auf 39 070,03 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,037 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,094 Prozent auf 38 826,93 Punkte an der Kurstafel, nach 38 790,43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 104,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 38 761,28 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, mit 38 627,99 Punkten bewertet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 19.12.2023, mit 37 557,92 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, einen Wert von 31 861,98 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 282,28 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 2,02 Prozent auf 284,22 USD), Home Depot (+ 1,69 Prozent auf 378,20 USD), Goldman Sachs (+ 1,56 Prozent auf 390,38 USD), Nike (+ 1,08 Prozent auf 99,81 USD) und UnitedHealth (+ 1,06 Prozent auf 492,20 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Intel (-2,32 Prozent auf 38,49 EUR), Amazon (-0,28 Prozent auf 161,38 EUR), Johnson Johnson (-0,13 Prozent auf 156,56 USD), Merck (-0,03 Prozent auf 121,40 USD) und Walmart (-0,03 Prozent auf 60,84 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 868 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,850 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,70 zu Buche schlagen. Mit 6,75 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

