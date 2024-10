Dienstagshandel in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag leichter

Der ATX Prime notiert am Dienstagmittag im Minus.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 1 819,64 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 823,91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 823,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 825,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 814,33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 861,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 826,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 1 596,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,16 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 2,29 Prozent auf 17,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 90,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,48 Prozent auf 5,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,29 Prozent auf 20,46 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,78 Prozent auf 51,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Palfinger (-2,42 Prozent auf 22,15 EUR), UBM Development (-2,42 Prozent auf 20,20 EUR), Rosenbauer (-1,71 Prozent auf 34,50 EUR), Frequentis (-1,49 Prozent auf 26,50 EUR) und Polytec (-1,36 Prozent auf 2,90 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 147 953 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,004 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 11,87 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at