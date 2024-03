Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert nachmittags im Plus

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 1 758,41 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent leichter bei 1 755,73 Punkten, nach 1 755,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 752,19 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 760,35 Zähler.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wurde der ATX Prime mit 1 700,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der ATX Prime 1 709,10 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 534,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 760,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 6,88 Prozent auf 17,10 EUR), STRABAG SE (+ 4,84 Prozent auf 39,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 17,95 EUR), BAWAG (+ 1,64 Prozent auf 58,95 EUR) und CA Immobilien (+ 1,24 Prozent auf 32,55 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-1,65 Prozent auf 8,34 EUR), Semperit (-1,60 Prozent auf 11,08 EUR), Verbund (-1,29 Prozent auf 68,60 EUR), ZUMTOBEL (-1,03 Prozent auf 5,74 EUR) und EVN (-0,81 Prozent auf 24,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 148 666 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 23,642 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,49 erwartet. Mit 9,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

