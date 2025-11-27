Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Lohnender Verbund-Einstieg? 27.11.2025 10:03:20

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verbund von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Verbund-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Verbund-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,949 Verbund-Aktien. Die gehaltenen Verbund-Aktien wären am 26.11.2025 1 060,17 EUR wert, da der Schlussstand 62,55 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,02 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 21,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

