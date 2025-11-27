Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Lohnender Verbund-Einstieg?
|
27.11.2025 10:03:20
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verbund von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Verbund-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,949 Verbund-Aktien. Die gehaltenen Verbund-Aktien wären am 26.11.2025 1 060,17 EUR wert, da der Schlussstand 62,55 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,02 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 21,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Börse Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
25.11.25
|Verluste in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25