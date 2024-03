Dienstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Am Dienstag steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,69 Prozent im Minus bei 1 891,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,379 Prozent auf 1 897,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 904,51 Punkten am Vortag.

Bei 1 900,26 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 891,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 849,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, lag der SLI noch bei 1 783,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 1 674,66 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,25 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 931,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 0,97 Prozent auf 79,26 CHF), Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 529,40 CHF), Temenos (+ 0,09 Prozent auf 63,74 CHF), Swiss Re (+ 0,04 Prozent auf 114,65 CHF) und Sonova (+ 0,04 Prozent auf 268,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams (-3,72 Prozent auf 1,05 CHF), Swatch (I) (-3,14 Prozent auf 200,40 CHF), Partners Group (-2,05 Prozent auf 1 268,50 CHF), Richemont (-1,87 Prozent auf 139,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,61 Prozent auf 41,62 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 773 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 258,219 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

