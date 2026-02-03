Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
03.02.2026 14:32:59
Disney Names Josh D’Amaro as Next C.E.O.
Mr. D’Amaro, 54, has most recently served as chairman of Disney Experiences, a division that includes theme parks, cruise vacations and consumer products.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disney
|
20:04
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
18:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:43
|‘Zero media experience’: new Disney chief’s battle to win over Wall Street (Financial Times)
|
03.02.26
|ROUNDUP: Freizeitpark-Chef soll Disney in die Zukunft führen (dpa-AFX)
|
03.02.26
|WDH: Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder bei Walt Disney (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Disney: Josh D'Amaro wird neuer Konzernchef (Spiegel Online)
|
03.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Disney says parks chief Josh D’Amaro to succeed Bob Iger as CEO (Financial Times)