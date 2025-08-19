DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|E-Rezept-Boom
|
19.08.2025 09:29:39
DocMorris-Aktie verliert: DocMorris mit Umsatzplus, aber unter Analystenerwartungen
Der bereinigte vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich auf minus 28,8 Millionen nach Minus 20,1 Millionen Franken im Vorjahr. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 61,6 Millionen (Vorjahr -37,9 Millionen). Die Erwartungen der Analysten wurden damit beim Umsatz verfehlt. Der operative Verlust (adj. Ebitda) und der Reinverlust fielen etwas höher aus als erwartet.
E-Rezept-Wachstum etwas unter Erwartungen
Ganz besonders achtet der Markt derzeit aber auf die Entwicklung im Geschäft mit verschreibungspflichtigen E-Rezepten. Hier steigerte die Gruppe mit Sitz im Thurgau den Umsatz um 40,5 Prozent auf 109,7 Millionen Franken - in Lokalwährungen betrug das Plus 43,5 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld allerdings auch hier etwas mehr erwartet.
Vom ersten zum zweiten Quartal resultierte ein zusätzliches Plus von 4,6 Prozent in Lokalwährungen. DocMorris rechnet im weiteren Jahresverlauf mit einer weiteren Beschleunigung, getragen von volleren Warenkörben und Wiederbestellraten. Rückenwind gebe zudem das Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes, das Rezept-Boni zulasse und damit die Wettbewerbsposition stärke.
Die hohen Verluste begründet das Unternehmen vor allem mit hohen Vorlaufkosten für Marketing (TV-Kampagne). Gleichzeitig verweist das Management auf eine strukturelle Verbesserung im zweiten Quartal, die sich im zweiten Halbjahr fortsetzen soll.
Jahresziele bestätigt
Für das laufende Jahr bekräftigt DocMorris die Prognose eines Umsatzwachstums von über 10 Prozent. Der bereinigte Ebitda wird weiterhin zwischen -35 Millionen und -55 Millionen Franken erwartet.
Auch die Mittelfristziele wurden bestätigt: jährliche Wachstumsraten beim Umsatz von rund 20 Prozent und eine Ebitda-Marge von rund 8 Prozent.
Die Aktien von DocMorris haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen geschwächelt. Die Papiere des Schweizer Konkurrenten von Redcare Pharmacy büßen via XETRA zeitweise 4,50 Prozent auf 7,32 Franken ein.
Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut 10 Prozent schwächer ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare um 160 Prozent.
Redcare hatte Ende Juli über das erste Halbjahr berichtet. Vom damaligen Zwischenhoch bei 114 Euro fielen die Papiere zuletzt gut 19 Prozent zurück. Auf Jahressicht liegen die Aktien gar rund 30 Prozent im Minus. Bei DocMorris sind es sogar über 60 Prozent.
STECKBORN (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
