Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Aufwind

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,35 Prozent auf 4 047,40 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,176 Prozent auf 4 040,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 033,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 033,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 047,87 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 065,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 917,68 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 3 915,11 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,09 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 124,90 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 9,68 Prozent auf 115,60 CHF), Rio Tinto (+ 1,45 Prozent auf 54,60 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,88 Prozent auf 44,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,81 Prozent auf 59,80 EUR) und BASF (+ 0,71 Prozent auf 43,47 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen National Grid (-1,01 Prozent auf 10,27 GBP), Unilever (-0,93 Prozent auf 37,26 GBP), Diageo (-0,89 Prozent auf 27,25 GBP), Reckitt Benckiser (-0,89 Prozent auf 55,64 GBP) und AstraZeneca (-0,77 Prozent auf 103,66 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 685 846 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 437,493 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,07 erwartet. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at