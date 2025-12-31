ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX 50 im Fokus
|
31.12.2025 17:57:50
Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
Letztendlich schloss der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 918,47 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,052 Prozent leichter bei 4 919,00 Punkten, nach 4 921,54 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 919,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 907,46 Punkten lag.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,526 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 803,44 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 633,23 Punkten. Der STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 4 308,63 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,36 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 927,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 0,45 Prozent auf 42,14 GBP), BP (+ 0,43 Prozent auf 4,33 GBP), AstraZeneca (+ 0,29 Prozent auf 137,90 GBP), Diageo (+ 0,06 Prozent auf 16,04 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,11 Prozent auf 89,52 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-0,89 Prozent auf 30,20 GBP), Rio Tinto (-0,53 Prozent auf 59,94 GBP), National Grid (-0,52 Prozent auf 11,42 GBP), GSK (-0,33 Prozent auf 18,25 GBP) und Rolls-Royce (-0,26 Prozent auf 11,50 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 219 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 351,477 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,09 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
