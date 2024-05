Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,40 Prozent leichter bei 1 851,80 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,028 Prozent auf 1 858,71 Punkte an der Kurstafel, nach 1 859,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 858,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 850,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,372 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1 752,98 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 716,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 583,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,04 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 864,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 5,51 Prozent auf 20,10 EUR), Polytec (+ 2,82 Prozent auf 3,64 EUR), Frequentis (+ 2,68 Prozent auf 26,80 EUR), FACC (+ 1,00 Prozent auf 7,07 EUR) und Palfinger (+ 0,88 Prozent auf 22,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-2,43 Prozent auf 4,02 EUR), Lenzing (-2,10 Prozent auf 35,00 EUR), Verbund (-1,83 Prozent auf 72,40 EUR), S IMMO (-1,12 Prozent auf 17,65 EUR) und Wienerberger (-0,96 Prozent auf 35,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. 20 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,056 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,06 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

