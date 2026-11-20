Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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20.11.2026 23:12:00
Dow, S&P 500 enter correction as Nasdaq suffers worst week since 2020
All 11 S&P 500 sectors finished more than 1% lower this week for the first time since April 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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21.10.26
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07.10.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dow von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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07.10.26
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