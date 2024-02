Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boeing-Aktie Anlegern gebracht.

Am 26.02.2019 wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Boeing-Papiers betrug an diesem Tag 426,77 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,234 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.02.2024 47,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 52,94 Prozent verkleinert.

Der Boeing-Wert an der Börse wurde auf 122,69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at