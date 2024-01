Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Salesforce-Anteile bei 139,59 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investierten, hätten nun 7,164 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 804,14 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 03.01.2024 auf 251,84 USD belief. Damit wäre die Investition um 80,41 Prozent gestiegen.

Alle Salesforce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 248,14 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Salesforce-Anteils belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at